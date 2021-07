Landunvez Landunvez Finistère, Landunvez Balade contée Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Balade contée Landunvez, 3 août 2021-3 août 2021, Landunvez. Balade contée 2021-08-03 – 2021-08-03 Hent Sant Gonvel Chapelle Saint-Gonvel

Landunvez Finistère L’Association pour la Sauvegarde des Chapelles de Landunvez vous convie à suivre les pas de la conteuse Florence Le Dreff, qui au départ de la chapelle Saint-Gonvel vous entraînera dans une promenade conviviale ponctuée d’histoires. chapelleslandunvez@gmail.com https://www.chapelleslandunvez.fr/ L’Association pour la Sauvegarde des Chapelles de Landunvez vous convie à suivre les pas de la conteuse Florence Le Dreff, qui au départ de la chapelle Saint-Gonvel vous entraînera dans une promenade conviviale ponctuée d’histoires. dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landunvez Étiquettes évènement : Autres Lieu Landunvez Adresse Hent Sant Gonvel Chapelle Saint-Gonvel Ville Landunvez lieuville 48.52856#-4.75876