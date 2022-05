Balade contée – Laissez-vous conter les légendes du parc Parc de Noisiel Noisiel Catégories d’évènement: Noisiel

Seine-et-Marne

Balade contée – Laissez-vous conter les légendes du parc Parc de Noisiel, 4 juin 2022, Noisiel. Balade contée – Laissez-vous conter les légendes du parc

Parc de Noisiel, le samedi 4 juin à 14:00

Retrouvez votre âme d’enfant et suivez un étrange personnage à travers bois, clairières et chemins dans le parc de Noisiel. Régalez-vous des myystères, anecdotes et légendes qu’il voudra bien vous conter au fil de cettre promenade atypique.

Inscription recommandée auprès du service patrimoine et tourisme

Laissez-vous conter les légendes du parc de Noisiel en suivant un étrange personnage à travers bois et prairies. Parc de Noisiel 1 cours du Château 77186 Noisiel Noisiel Pièce aux Chats Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Noisiel, Seine-et-Marne Autres Lieu Parc de Noisiel Adresse 1 cours du Château 77186 Noisiel Ville Noisiel lieuville Parc de Noisiel Noisiel Departement Seine-et-Marne

Parc de Noisiel Noisiel Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisiel/

Balade contée – Laissez-vous conter les légendes du parc Parc de Noisiel 2022-06-04 was last modified: by Balade contée – Laissez-vous conter les légendes du parc Parc de Noisiel Parc de Noisiel 4 juin 2022 Noisiel Parc de Noisiel Noisiel

Noisiel Seine-et-Marne