Le Grand-Bornand La Maison du patrimoine Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Balade contée La Maison du patrimoine Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Le Grand-Bornand

Balade contée La Maison du patrimoine, 18 septembre 2021, Le Grand-Bornand. Balade contée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison du patrimoine Sur réservation.

Venez découvrir la Maison du patrimoine différemment, en suivant les guides pour un voyage qui vous transportera dans une autre époque à la découverte des bornandins du passé. La Maison du patrimoine 305 route de la patinoire, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Autres Lieu La Maison du patrimoine Adresse 305 route de la patinoire, 74450 Le Grand-Bornand Ville Le Grand-Bornand lieuville La Maison du patrimoine Le Grand-Bornand