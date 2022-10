Balade Contée – La légende de la Vivre Couches Couches Catégories d’évènement: Couches

Balade Contée – La légende de la Vivre Couches, 14 octobre 2022

Sane-et-Loire Couches 2 2 EUR Les balades Contées ont lieu tous les vendredis à Couches, autour de la légende de la Vivre.

Ces balades, tout public, sont l’occasion de découvrir le territoire et son histoire tout en se laissant porter par le récit de la conteuse.

Mais les Balades Contées sont aussi et surtout un moment d’échange et de partage. Une collation est offerte aux participants à la fin de chaque balade ! Départ assuré avec un minimum de 2 personnes.

Il est nécessaire de réserver au minimum 2 heures avant chaque départ. Pensez à prendre des chaussures de marche, casquette et eau. welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38

