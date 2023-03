Balade contée La Forêt-Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Balade contée, 1 avril 2023, La Forêt-Fouesnant . Balade contée Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistère

2023-04-01 – 2023-04-01 La Forêt-Fouesnant

Finistère Venez vous baladez avec la conteuse Lulu Moisan au Stang et laissez vous conter les légendes du pays pendant une heure. La balade sera suivi d’un moment d’échange autour d’une eau chaude et d’un gâteau breton. iletaitunefoisaustang@gmail.com +33 6 31 07 63 39 La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistère Ville La Forêt-Fouesnant Departement Finistère Lieu Ville La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la foret-fouesnant /

Balade contée 2023-04-01 was last modified: by Balade contée La Forêt-Fouesnant 1 avril 2023 finistère La Forêt-Fouesnant Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistere

La Forêt-Fouesnant Finistère