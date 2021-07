Balade contée « La Fontaine » par le Théâtre sans toit Site archéologique d’Orville, 19 septembre 2021, Louvres.

Site archéologique d’Orville, le dimanche 19 septembre à 16:00

**Des fables de La Fontaine à travers le site archéologique.** Objets de mémoire, les fables nous rassemblent. Elles appartiennent à notre culture la plus profonde car elles ont la fantaisie de l’enfance, le burlesque de la geste humaine animalisée, le délié des tournures de la langue la plus vivace, la plus ancienne, la plus neuve. Elles appartiennent à notre commune culture car les fables sont d’abord un plaisir et ensuite le foyer d’un merveilleux savoir partagé. Deux comédiennes, aidées d’un contrebassiste, déambulent à travers le site archéologique et interprètent une dizaine de fables choisies de Jean de La Fontaine. Elles font resonner les fables à fleur de peau, les fables avec leur inventaire hétéroclite de clef des songes. Par la compagnie du théâtre sans toit.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Site archéologique d’Orville Chemin d’Orville 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise



