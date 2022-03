Balade contée jeune public : Le P’tit monde de Gallitrappe à 14h30 Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont Ille-et-Vilaine Toujours dans l’espoir d’inciter les humains à prendre le temps, à croire en la petite magie de la vie, afin de sauver le petit peuple, Gallitrappe le korrigan souhaite emmener les jeunes pousses de l’humanité, les belles plantes et les vieilles branches sur un parcours plein de poésie au bord de l’étang de Paimpont.

