Paimpont Ille-et-Vilaine Une parenthèse enchantée aux côtés des korrigans, fées et sorcières qui vivent près de l’étang de Paimpont.

La sortie a lieu sur la première partie de la boucle de l’étang de Paimpont, espace naturel sensible présentant des paysages étonnants. dépaysement garanti! Sortie proposée les mardis, jeudis et samedis, de 14h30 à 16h45. Sur réservation. Tarif: 9,50€ par participant (enfants et adultes) Une parenthèse enchantée aux côtés des korrigans, fées et sorcières qui vivent près de l’étang de Paimpont.

