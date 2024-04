Balade contée Jardins d’ici et d’ailleurs Châteaudun, dimanche 21 avril 2024.

Dans le cadre du Printemps des Monuments initié par le Centre des Monuments Nationaux, suivez une balade contée au château de Châteaudun. Cette balade comprend un florilège de trois histoires sur le thème de la nature (fleurs, vergers, chants d’oiseaux, potagers, lutins de jardin…) ainsi que des énigmes, devinettes sur le sujet favorisant esprit ludique et complicité avec le public.

Ce spectacle est joué en costume médiéval, en musique (accompagnement à la guitare-luth et au tambourin) et en duo (conteuse et musicien) ! 5.55.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:30:00

fin : 2024-04-21 12:00:00

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

