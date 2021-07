Genève Autre lieu Genève Balade contée « Histoires et historiettes genevoises » Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Au départ de l’Ile Rousseau, laissez-vous surprendre par une promenade divertissante à travers les ruelles de la vieille ville ! Votre guide du patrimoine Nicolas Bas vous fera découvrir l’histoire insolite de Genève, en piquant votre curiosité. Histoire abracadabrante de clés volées à la Porte du Molard, naissance du Schweppes à la rue de Rive, maison qui n’en est pas une sur la Place Bourg-de-Four ou encore, questions d’arbitrage à l’Hôtel de Ville… Nicolas saura vous faire aimer l’Histoire en vous partageant ses incroyables anecdotes !

Tarif normal : 25 CHF / personne

