Balade contée – Héroïnes des contes d’Europe Brest, 1 juin 2022, Brest.

Balade contée – Héroïnes des contes d’Europe Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest

2022-06-01 – 2022-06-01 Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot

Brest 29200

Balayons les préjugés ! Les conteuses de l’association Mille et 29 Contes vous proposent d’emmener un public familial dans un voyage imaginaire mettant à l’honneur les héroïnes dans les contes européens. Elles vous transporteront dans différents univers géographiques, humains et poétiques, vous permettant de découvrir l’universalité et la diversité des contes européens. Ceci dans le cadre enchanteur du vallon du Stang Alar…

> Rendez-vous à l’entrée devant l’Accueil du Conservatoire National Botanique.

> À partir de 6 ans – Gratuit.

Spectacle lauréat de l’appel à projets Printemps de l’Europe porté par la Ville de Brest, Brest métropole et le CD29.

milleet29contes@gmail.com +33 6 63 15 73 69 http://www.milleet29contes.wordpress.com/

Balayons les préjugés ! Les conteuses de l’association Mille et 29 Contes vous proposent d’emmener un public familial dans un voyage imaginaire mettant à l’honneur les héroïnes dans les contes européens. Elles vous transporteront dans différents univers géographiques, humains et poétiques, vous permettant de découvrir l’universalité et la diversité des contes européens. Ceci dans le cadre enchanteur du vallon du Stang Alar…

> Rendez-vous à l’entrée devant l’Accueil du Conservatoire National Botanique.

> À partir de 6 ans – Gratuit.

Spectacle lauréat de l’appel à projets Printemps de l’Europe porté par la Ville de Brest, Brest métropole et le CD29.

Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest

dernière mise à jour : 2022-05-23 par