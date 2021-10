Morestel Morestel Isère, Morestel Balade contée : Halloween contes hantés et musiques étranges Morestel Morestel Catégories d’évènement: Isère

Balade contée : Halloween contes hantés et musiques étranges 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-31 20:00:00 20:00:00 Office de Tourisme Intercommunal des Balcons du Dauphiné 100, place des halles

Morestel Isère

Morestel Isère Morestel Venez vous faire peur, en balade au cœur de la vieille ville venez écouter différents contes de tous les temps du Haut moyen-âge à aujourd’hui au son de musiques étranges et mystérieuses… Venez déguisés ! morestel@tousauxbalcons.com +33 4 74 80 19 59 http://www.tousauxbalcons.com/ dernière mise à jour : 2021-10-09 par

