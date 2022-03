Balade contée familiale : La cité oubliée Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marckolsheim

Balade contée familiale : La cité oubliée Marckolsheim, 17 septembre 2022

2022-09-17 14:30:00 – 2022-09-17

Au beau milieu de la forêt, parmi les arbres et la prairie, résonnent encore les bruits d'une ville disparue… Une promenade dans la nature, ponctuée de récits, de contes et d'anecdotes pour vous faire revivre le quotidien des habitants de la « Cité 14 » construite en 1957 par EDF pour héberger ses ouvriers venus bâtir le Grand canal d'Alsace. La conteuse Contesse Luciole mettra en lumière le fruit du travail de collégiens durant l'année scolaire 2021-2022.

