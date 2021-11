Marckolsheim Marckolsheim Bas-Rhin, Marckolsheim Balade contée familiale « Au fil de l’hiver » Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marckolsheim

Balade contée familiale « Au fil de l’hiver » Marckolsheim, 21 décembre 2021, Marckolsheim. Balade contée familiale « Au fil de l’hiver » Marckolsheim

2021-12-21 15:30:00 – 2021-12-21 16:30:00

Marckolsheim Bas-Rhin Marckolsheim Suivez la vie quotidienne hivernale de 5 personnages à travers 5 périodes de l'Histoire : à quoi ressemblait l'hiver à Marckolsheim durant la Préhistoire ? Quelles étaient les occupations hivernales au Moyen Âge ? Comment Madeleine prépare-t-elle Noël en 1895 ? Pourquoi Germaine passe-t-elle l'hiver 1944-1945 dans sa cave ? Pourquoi fêtait-on Noël en pleine forêt de Marckolsheim dans les années 1960 ? Une conteuse répondra à ces questions, il vous suffira de vous laisser bercer par l'Histoire… +33 3 88 92 56 98

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marckolsheim Autres Lieu Marckolsheim Adresse Ville Marckolsheim lieuville Marckolsheim