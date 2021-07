Balade contée Excideuil, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Excideuil.

Balade contée 2021-07-15 – 2021-07-15

Excideuil Dordogne

Les roches enchantées.

Le château d’Excideuil possède un donjon double. Cela n’est peut-être pas sans rapport avec un certain dragon….

Suivez la conteuse qui vous guide sur un chemin de campagne parsemé d’histoires d’ici et d’autrefois.

Les jeudis de juillet, de 10 h à midi, nous vous invitons à une balade contée accessible à toute la famille. La balade est courte, 2 ou 3 km et sans difficulté et se déroule dans un lieu original qui mérite la visite.

RDV sur le parking du stade de rugby.

Biblioconte

