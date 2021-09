Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Etangs d'Auneau Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Eure-et-Loir Balade contée Etangs d’Auneau Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Catégories d’évènement: Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Eure-et-Loir

Etangs d’Auneau, le samedi 18 septembre à 14:00 Pass sanitaire obligatoire – Si toutefois la météo ne le permettait pas, la balade sera annulée

Afin de découvrir le patrimoine du territoire, rendez-vous aux étangs près des installations sportives. La balade contée vous mènera jusqu’à l’Eglise Saint-Rémy. Etangs d’Auneau Avenue de Paris – 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Auneau Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

