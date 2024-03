BALADE CONTÉE ET MUSICALE Saint-Gildas-des-Bois, samedi 30 mars 2024.

BALADE CONTÉE ET MUSICALE Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Balade contée et musicale !

Un spectacle poétique et musical Sur le chemin, un arbre… de Nelly Le Palabe et Marion Evain

Dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance sur le thème Viens, je t’emmène ! Se laisser guider par l’enfant



Samedi 30 mars 2024

10h00

Rendez-vous sous le préau du site naturel de Bernugat à St-Gildas-des-Bois

Sur inscription auprès du multi-accueil de Saint-Gildas-des-Bois

Gratuit

Multi accueil Pit’choun : 02 40 01 46 29 .

Bernugat

Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

