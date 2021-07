Balade contée et musicale dans les Jardins de L’Oasis du Dragon Le Mesnil, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Germigny-des-Prés.

Balade contée et musicale dans les Jardins de L’Oasis du Dragon

Le Mesnil, le dimanche 18 juillet à 14:30

Cette animation est placée sous le signe de la poésie puisque c’est sous forme d’une BALADE CONTEE & MUSICALE que les participants seront immergés dans les jardins de l’Oasis du Dragon. Trois scénographies, un choix de contes et de textes nouveaux, en lien direct avec le VIVANT et la NATURE, ponctués par les improvisations de Patrick Leban, musicien amateur et aussi bénévole de l’association. Cette animation Grand Public d’une heure et demie se terminera sous la Cabane du Tilleul, au bord de la mare, autour d’une collation et entre « papoti et papota ». Ce sera le Dimanche 25 juillet à 15h00. Une excellente adresse pour se ressourcer, entre nature luxuriante, sérénité et poésie. Participants assis durant chaque scénographie. Inscription indispensable. Pour toutes les formalités d’inscriptions et de tarif utilisez l’adresse de la page Facebook « L’Oasis du Dragon »). Venir à 14h45 pour terminer l’enregistrement des inscriptions et le règlement.

Inscription indispensable par mail. 5€ par personne quel que soit l’âge. Venir à 14h45 pour terminer l’enregistrement des inscriptions et le règlement.

Une Balade contée et musicale dans les jardins de l’Oasis, nouvelle version, pour GRAND PUBLIC. Trois scénographies naturellement poétiques.

Le Mesnil 86 Chemin de la Plage – 45110 GERMIGNY DES PRES Germigny-des-Prés Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T14:30:00 2021-07-18T15:00:00