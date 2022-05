Balade contée et musicale dans les jardins de l’Oasis du Dragon Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés Catégories d’évènement: Germigny-des-Prés

Loiret

Balade contée et musicale dans les jardins de l’Oasis du Dragon Germigny-des-Prés, 10 juillet 2022, Germigny-des-Prés. Balade contée et musicale dans les jardins de l’Oasis du Dragon Germigny-des-Prés

2022-07-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-10

Germigny-des-Prés Loiret – par l’Oasis du Dragon – Deux scénographies pour deux séries de nouveaux Contes ou Extraits de textes choisis, ponctuées par un air musical improvisé par un musicien bénévole. Participants assis confortablement au milieu des jardins ombragés de l’Oasis. Animation suivie de la demi-heure conviviale sous la Cabane du Tilleul. – Sur réservation – moniquebories@hotmail.com +33 6 79 23 88 26 – par l’Oasis du Dragon – Deux scénographies pour deux séries de nouveaux Contes ou Extraits de textes choisis, ponctuées par un air musical improvisé par un musicien bénévole. Participants assis confortablement au milieu des jardins ombragés de l’Oasis. Animation suivie de la demi-heure conviviale sous la Cabane du Tilleul. – Sur réservation – OASIS DU DRAGON

Germigny-des-Prés

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Germigny-des-Prés, Loiret Autres Lieu Germigny-des-Prés Adresse Ville Germigny-des-Prés lieuville Germigny-des-Prés Departement Loiret

Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/germigny-des-pres/

Balade contée et musicale dans les jardins de l’Oasis du Dragon Germigny-des-Prés 2022-07-10 was last modified: by Balade contée et musicale dans les jardins de l’Oasis du Dragon Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés 10 juillet 2022 Germigny-des-Prés Loiret

Germigny-des-Prés Loiret