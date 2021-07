Balade contée et musicale au fil de la Jordanne Place Saint Géraud, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Aurillac.

C’est une promenade contée, chantée, musiquée, dans le cœur d’Aurillac, Orlhac. Et le cœur d’Orlhac, c’est aussi la Jordana, elle en est même l’âme, car sans la Jordana, Aurillac ne serait pas. Elle a nourri les Hommes, ils se sont entendus, ils se sont aimés. Elle leur a donné sa force pour faire tourner ces roues, ce moulins, ces foulons, ces machines, jusqu’à … il n’y a pas si longtemps. Même le grand Gerbert connu aussi sous le nom de Sylvestre II, le pape de l’an mil, qui a introduit en Occident le chiffre arabe, a été baptisé dans les eaux de la Jordana. Jordana, Jourdain ? Allez savoir ! Et puis les Hommes, lassés, l’ont abandonnée, là dans son lit qui vient du cœur des volcans et va jusqu’au plus profond des océans. Mais elle est toujours là, la Jordana, continuant son chemin, emportant avec elle les histoires des Hommes. Et ce soir nous allons en livrer quelques-unes de ces histoires, en contant, en chantant et en musiquant. Avec Yves Durand, Sergio Perera et Henri Maquet. Rendez-vous Place de la Bienfaisance (Aurillac), à 20 h 30, durée de la balade 1 h 30.

7€/ personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Vente et réservations à l’office de tourisme ou sur place dès 20 h.

