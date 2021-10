Ormoy-Villers Ormoy-Villers Oise, Ormoy-Villers Balade contée et goûter Ormoy-Villers Ormoy-Villers Catégories d’évènement: Oise

Ormoy-Villers

Balade contée et goûter Ormoy-Villers, 25 octobre 2021, Ormoy-Villers. Balade contée et goûter 2021-10-25 – 2021-10-25

Ormoy-Villers Oise Ormoy-Villers 7.5 7.5 Au cœur de la forêt, venez découvrir les secrets de ceux qui la peuplent. Les légendes des bois sont nombreuses et accessibles même pour les tout-petits ! Et pour mettre tous vos sens en éveil, Tayoa vous propose un goûter avec des petites douceurs locales pour clore cette parenthèse. Tarifs :

7,50€ par personne et 4€ pour les -12 ans.

Départ assuré dès 4 participants. Dates des animations (sous réserve de modification) : départ à 15h00 les lundi 25 octobre 2021, mercredi 27 octobre, jeudi 28 octobre*,

Mardi 2 novembre 2021 et samedi 6 novembre 2021.

