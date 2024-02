Balade contée et goûter avec Guillaume Place Abbé Gillard Tréhorenteuc, lundi 12 février 2024.

Quand le Val est calme et au repos, vous pouvez, peut-être, rencontrer des êtres du petit peuple. Ils aiment montrer leur petit bout de nez tout rouge, pendant ce temps hivernale.

La balade est suivie d’un goûter offert dans un café du village !

Guillaume est plus qu’un guide-conteur de la légende arthurienne, c’est un show-man et sa scène à lui c’est la forêt. Les contes et légendes populaires, il se les approprie et vous les raconte toujours avec une touche d’humour.

-> 3km / rendez-vous à Tréhorenteuc, à 14h.

-> CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Participants en bonne santé physique. Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux.

-> ​Départ assuré à partir de 8 personnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 14:00:00

fin : 2024-02-12 16:30:00

Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne legendesbroceliande@gmail.com

