Balade contée et gourmandises à Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon Catégories d’évènement: Saint-Saturnin-lès-Avignon

Vaucluse

Balade contée et gourmandises à Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon, 28 avril 2022, Saint-Saturnin-lès-Avignon. Balade contée et gourmandises à Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon

2022-04-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-28

Saint-Saturnin-lès-Avignon Vaucluse Saint-Saturnin-lès-Avignon EUR Balade contée avec l’association Romarine, pour découvrir la fabrication d’huile d’olive au Moulin à huile de La Rétanque, et du miel à la miellerie des Butineuses…

Adaptée aux familles. Saint-Saturnin-lès-Avignon

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Saturnin-lès-Avignon, Vaucluse Autres Lieu Saint-Saturnin-lès-Avignon Adresse Ville Saint-Saturnin-lès-Avignon lieuville Saint-Saturnin-lès-Avignon Departement Vaucluse

Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-saturnin-les-avignon/

Balade contée et gourmandises à Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon 2022-04-28 was last modified: by Balade contée et gourmandises à Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon 28 avril 2022 Saint-Saturnin-lès-Avignon Vaucluse

Saint-Saturnin-lès-Avignon Vaucluse