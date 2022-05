Balade contée et dîner à la Maupassant Tôtes Tôtes Catégories d’évènement: Seine-Maritime

2022-09-16 18:00:00 – 2022-09-16 23:30:00
Rue Guy de Maupassant Auberge du Cygne
Tôtes Seine-Maritime

Dans le cadre du programme de visites expérientielles, l'Office de Tourisme vous propose de sortir vos plus beaux costumes et de participer à une balade contée à la Maupassant. Poursuivez votre soirée autour d'un dîner à l'Auberge du Cygne en musique, et visite la chambre où Maupassant à séjourné et écrit "Boules de Suif" ! Rendez-vous à 18h à l'Auberge du Cygne à Tôtes ! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

