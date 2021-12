Tôtes Tôtes Seine-Maritime, Tôtes Balade contée et dîner à la Maupassant Tôtes Tôtes Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tôtes

Balade contée et dîner à la Maupassant Tôtes, 29 avril 2022, Tôtes. Balade contée et dîner à la Maupassant Rue Guy de Maupassant Auberge du Cygne Tôtes

2022-04-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-29 23:30:00 23:30:00 Rue Guy de Maupassant Auberge du Cygne

Tôtes Seine-Maritime Tôtes Seine-Maritime Dans le cadre du programme de visites expérientielles, l’Office de Tourisme vous propose une balade contée à la Maupassant avec Reynald Flory et Gil Picard Denous dans l’enceinte du Château de Tôtes.

Cette balade sera suivie d’un dîner conté à l’Auberge du Cygne où visiterez la chambre où Maupassant à écrit « Boule de Suif » ! Nombre de places limitées

› RDV à 18h à l’Auberge du Cygne Dans le cadre du programme de visites expérientielles, l’Office de Tourisme vous propose une balade contée à la Maupassant avec Reynald Flory et Gil Picard Denous dans l’enceinte du Château de Tôtes.

Cette balade sera suivie d’un dîner conté à… tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/ Dans le cadre du programme de visites expérientielles, l’Office de Tourisme vous propose une balade contée à la Maupassant avec Reynald Flory et Gil Picard Denous dans l’enceinte du Château de Tôtes.

Cette balade sera suivie d’un dîner conté à l’Auberge du Cygne où visiterez la chambre où Maupassant à écrit « Boule de Suif » ! Nombre de places limitées

› RDV à 18h à l’Auberge du Cygne Rue Guy de Maupassant Auberge du Cygne Tôtes

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Tôtes Autres Lieu Tôtes Adresse Rue Guy de Maupassant Auberge du Cygne Ville Tôtes lieuville Rue Guy de Maupassant Auberge du Cygne Tôtes