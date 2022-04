Balade contée et dansée en Terre d’Accord, jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux La Chapelle-sur-Dun, 5 juin 2022, La Chapelle-sur-Dun.

Balade contée et dansée en Terre d’Accord, jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux Terre d’Accord, Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux 309 Sente Cauvillaise La Chapelle-sur-Dun

2022-06-05 15:00:00 – 2022-06-05 17:30:00 Terre d’Accord, Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux 309 Sente Cauvillaise

La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime La Chapelle-sur-Dun

Plus qu’une visite d’un atelier d’artiste ou d’un jardin, c’est à une rencontre avec les énergies de régénération et d’émergence du lieu à laquelle nous invitent Corinne Brenne et Robert Arnoux. Cette année, pour se laisser encore plus enchanter par l’histoire de cette Terre d’Accord, ils ont invité Fabienne Jean, danse thérapeute et praticienne des danses de l’Être® à danser cette histoire. Au cours de cette déambulation contée et dansée, vous voyagerez dans les 4 jardins du Feu, de l’Eau et du Ciel de la Terre, vous irez à la rencontre des personnages et de ce qu’ils ont eu envie de nous transmettre pour que nous réinventions une autre façon d’habiter la terre, en accord avec la nature, les autres et nous-même.

®méthode Fabienne Courmont

corinne.brenne@enaccord.eu +33 6 76 59 35 18 https://www.voyagesensoi.com/

