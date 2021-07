Sélestat Place d'Armes Bas-Rhin, Sélestat Balade contée et costumée : Moi, Barbara, femme du XVe siècle Place d’Armes Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le dimanche 19 septembre

### Retournez au Moyen Âge lors d’une balade contée et costumée pour partir à la rencontre de Barbara, femme d’artisan, vivant à Sélestat au XVe siècle. Barbara, femme d’artisan, vous emmène à travers les rues de Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants et son quotidien. Un voyage dans le temps, de l’arsenal Sainte-Barbe aux rives de l’Ill, en passant par la Tour Neuve et le quartier des Tanneurs.

Gratuit. Limitée à 20 personnes. Départ place d’Armes, devant l’hôtel de ville. Durée : 1h.

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

