Devant l’espace Victor Hugo Rue de la Mairie Ploufragan Côtes d’Armor Rue de la Mairie Devant l’espace Victor Hugo

2022-08-27 14:15:00 – 2022-08-27 16:00:00

Côtes d’Armor Ploufragan L’association De Ouip en Ouap propose une balade intergénérationnelle dans la vallée du Goëlo au son des chants traditionnels entonnés autrefois sur les routes, dans les champs et en toutes occasions… repris par les chanteurs de l’association et tous ceux qui le souhaitent.

Des récits d’histoires vraies (bien évidemment) ponctueront cette balade. Elle sera suivie d’une animation musicale

assodoeo5@gmail.com +33 2 96 01 26 96

