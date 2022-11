Balade contée et chantée : Mélodie des Noëls oubliés

2022-12-20 – 2022-12-20 EUR Portant une lanterne qui luit faiblement dans la nuit de l’hiver, enveloppée d’une cape, sous un chapeau de feutre, elle s’approche de vous … ‘Elle’, c’est le veilleur dans l’obscurité, c’est la mémoire des temps oubliés, c’est une comédienne chanteuse lyrique qui va vous entraîner au creux des us et coutumes du temps de Noël alsacien. Ici, les traditions de Noël ne durent pas qu’un seul jour mais rythment la vie de l’Avent à l’Epiphanie … Suivez le veilleur et redécouvrez Noël en contes et en chansons !

Sur inscription ICI

