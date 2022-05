Balade contée et chantée Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: 29241

Locquirec

Balade contée et chantée Locquirec, 11 août 2022, Locquirec. Balade contée et chantée Kerboulic Gwaskell Locquirec

2022-08-11 – 2022-08-11 Kerboulic Gwaskell

Locquirec 29241 Rendez-vous pour une balade au clair de lune autour du patrimoine, des contes et légendes, des chants bretons, de la poésie et de la musique. Rendez-vous pour une balade au clair de lune autour du patrimoine, des contes et légendes, des chants bretons, de la poésie et de la musique. Kerboulic Gwaskell Locquirec

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 29241, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Kerboulic Gwaskell Ville Locquirec lieuville Kerboulic Gwaskell Locquirec Departement 29241

Locquirec Locquirec 29241 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/

Balade contée et chantée Locquirec 2022-08-11 was last modified: by Balade contée et chantée Locquirec Locquirec 11 août 2022 29241 Locquirec

Locquirec 29241