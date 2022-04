Balade contée et chantée – Festival du Conte Capbreton, 29 mai 2022, Capbreton.

Balade contée et chantée – Festival du Conte Capbreton

2022-05-29 – 2022-05-29

Capbreton Landes

EUR Avec Koldo Amestoy, Michèle Bouhet, Alain Larribet et Cilou Martin clôturée par une pique-nique bucolique.

Où nous partons d’un même pas, à la recherche de quatre allumeurs de mots et de sons et où nous déjeunons tous ensemble (personne n’oublie d’apporter son panier garni). Où nous nous régalons d’un ultime feud’artifice de contes, légendes, récits de vie, blagues…

L’ordinaire et l’extraordinaire s’entrelacent. Des belles et des bêtes se réveillent sous nos pieds légers. Un vrai dimanche de printemps !

Capbreton

