Bleury Espace Bernard Château (ancienne mairie de Bleury) Bleury, Eure-et-Loir Balade contée Espace Bernard Château (ancienne mairie de Bleury) Bleury Catégories d’évènement: Bleury

Eure-et-Loir

Balade contée Espace Bernard Château (ancienne mairie de Bleury), 18 septembre 2021, Bleury. Balade contée

Espace Bernard Château (ancienne mairie de Bleury), le samedi 18 septembre à 16:00 Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Si la météo ne le permet pas, la balade sera annulée.

Rendez-vous sur la place de l’ancienne mairie. La balade contée vous mènera de l’aqueduc à l’église Saint-Martin de Bleury en passant par le lavoir. Espace Bernard Château (ancienne mairie de Bleury) Rue de la Mairie 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Bleury Bleury-Saint-Symphorien Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bleury, Eure-et-Loir Autres Lieu Espace Bernard Château (ancienne mairie de Bleury) Adresse Rue de la Mairie 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Ville Bleury lieuville Espace Bernard Château (ancienne mairie de Bleury) Bleury