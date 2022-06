BALADE CONTEE « ENTRE VIGNES ET MINES » – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon

Maine-et-Loire

BALADE CONTEE « ENTRE VIGNES ET MINES » – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Chaudefonds-sur-Layon, 9 juillet 2022, Chaudefonds-sur-Layon. BALADE CONTEE « ENTRE VIGNES ET MINES » – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

Les Moulins d’Ardenay Lieu-dit Ardenay Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire Lieu-dit Ardenay Les Moulins d’Ardenay

2022-07-09 – 2022-07-09

Lieu-dit Ardenay Les Moulins d’Ardenay

Chaudefonds-sur-Layon

Maine-et-Loire Chaudefonds-sur-Layon L’Association Califesti d’Ardenay vous propose la visite “Il était une fois notre petit village d’Ardenay…” Au gré d’une balade entre vignes, mines et moulins, laissez-vous conter anecdotes et paysanneries… Tantôt romancées, tantôt relatées, ces histoires vous présenteront les paysages, les bâtisses, les légendes qui ponctuent le parcours de 6 km. Au retour, un verre vous sera offert en toute convivialité. A partir de 10 ans

Préconisation : Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Jauge limitée : 35 personnes Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Balade contée « Entre vignes et mines » L’Association Califesti d’Ardenay vous propose la visite “Il était une fois notre petit village d’Ardenay…” Au gré d’une balade entre vignes, mines et moulins, laissez-vous conter anecdotes et paysanneries… Tantôt romancées, tantôt relatées, ces histoires vous présenteront les paysages, les bâtisses, les légendes qui ponctuent le parcours de 6 km. Au retour, un verre vous sera offert en toute convivialité. A partir de 10 ans

Préconisation : Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Jauge limitée : 35 personnes Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Lieu-dit Ardenay Les Moulins d’Ardenay Chaudefonds-sur-Layon

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Chaudefonds-sur-Layon Adresse Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire Lieu-dit Ardenay Les Moulins d'Ardenay Ville Chaudefonds-sur-Layon lieuville Lieu-dit Ardenay Les Moulins d'Ardenay Chaudefonds-sur-Layon Departement Maine-et-Loire

BALADE CONTEE « ENTRE VIGNES ET MINES » – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Chaudefonds-sur-Layon 2022-07-09 was last modified: by BALADE CONTEE « ENTRE VIGNES ET MINES » – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon 9 juillet 2022 Les Moulins d'Ardenay Lieu-dit Ardenay Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire

Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire