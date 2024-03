BALADE CONTÉE ENTRE MER ET ETANGS Agde, jeudi 20 juin 2024.

BALADE CONTÉE ENTRE MER ET ETANGS Agde Hérault

Place à l’imaginaire !

Ouvrez grand vos oreilles on vous emmène en balade au gré de l’eau au fil des mots !

Un moment magique, entre le plaisir de cheminer dans la nature et la magie du conte,

inspiré par les paysages et le spectacle de la nature.

Le conte mêle sa voix au chant des oiseaux, aux embruns de la mer, au chant des vagues !

Une promenade à savourer en famille ou entre amis.

inspiré par les paysages traversés et le spectacle de la nature.

Laissez vous inspirer par la poésie des mots et celle des paysages rencontrés

au fil de votre flânerie tout en vous émerveillant de la nature entre mer et étang !

Un plaisir tranquille à savourer en famille et entre amis à la découverte du patrimoine naturel

Niveau facile 5 km environ

reservation.capdagde.com

#ESCAPADEALINFINI 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 18:00:00

fin : 2024-06-20 21:00:00

Quai Commandant Méric

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement BALADE CONTÉE ENTRE MER ET ETANGS Agde a été mis à jour le 2024-03-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE