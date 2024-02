Balade contée « Entre chien et loup » à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, jeudi 31 octobre 2024.

Balade contée « Entre chien et loup » à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Soirée Entre chien et loup.Veillée contée, avec des bénévoles conteurs et musiciens de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

On sera étonné d’apprendre l’histoire du Jeand’la reue qui défie le diable au jeu de quilles, ou encore la visite de Dieu sur le Mont Beuvray. Il faudra tendre l’oreille pour ne pas que la Vouivre entende ce que l’on dit d’elle, si elle se vexe, il pleut.

Du coup, pensez à vous inscrire et apporter vêtements chauds, et imperméables (on n’est jamais trop prudent).

Et puis de la musique, et d’autres histoires connues ou moins connues sur le Morvan, des histoires pas toujours vraies, mais toujours de vraies histoires, en français et en patois.

A partir de 3 ans, à 16.30, durée 1h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 16:30:00

fin : 2024-10-31 18:00:00

Musée de Bibracte

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Balade contée « Entre chien et loup » à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2024-01-31 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS