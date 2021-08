Balade contée en picard Saint-Valery-sur-Somme, 10 août 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Balade contée en picard 2021-08-10 16:00:00 – 2021-08-10

Saint-Valery-sur-Somme Somme

« Les mollières et le bois Houdant »

Au cours de cette balade en picard, JeanMarie François, vous emmènera, depuis le Cap Hornu, à la découverte des mollières où paissent les brebis, ainsi que des mares à huttes où s’ébattent mouettes et goélands. Votre guide vous narrera le patrimoine oral lié à ces immensités où la mer et le ciel se confondent.

Le retour s’effectuera sur les hauteurs de la “falaise”, où vous traverserez le Bois Houdant et ses mystères.

« Les mollières et le bois Houdant »

Au cours de cette balade en picard, JeanMarie François, vous emmènera, depuis le Cap Hornu, à la découverte des mollières où paissent les brebis, ainsi que des mares à huttes où s’ébattent mouettes et goélands. Votre guide vous narrera le patrimoine oral lié à ces immensités où la mer et le ciel se confondent.

Le retour s’effectuera sur les hauteurs de la “falaise”, où vous traverserez le Bois Houdant et ses mystères.

« Les mollières et le bois Houdant »

Au cours de cette balade en picard, JeanMarie François, vous emmènera, depuis le Cap Hornu, à la découverte des mollières où paissent les brebis, ainsi que des mares à huttes où s’ébattent mouettes et goélands. Votre guide vous narrera le patrimoine oral lié à ces immensités où la mer et le ciel se confondent.

Le retour s’effectuera sur les hauteurs de la “falaise”, où vous traverserez le Bois Houdant et ses mystères.

Stéphane Bouilland

dernière mise à jour : 2021-08-04 par