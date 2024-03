BALADE CONTÉE EN GARRIGUE Castelnau-de-Guers, vendredi 26 avril 2024.

BALADE CONTÉE EN GARRIGUE Castelnau-de-Guers Hérault

Place à l’imaginaire !

Ouvrez grand vos oreilles c’est parti pour une balade en garrigue à la découverte d’un lieu insolite « l’étendoir des fées » !

Un moment magique, entre le plaisir de cheminer dans la nature à la découverte d’un site à la géologie étonnante et la magie du conte. Un plaisir tranquille à savourer en famille et entre amis !

Facile 10 km envir

Place à l’imaginaire !

Ouvrez grand vos oreilles vous voilà partis pour une balade au coeur de la garrigue à la découverte d’un lieu insolite « l’étendoir des fées » !

Un moment magique, entre le plaisir de cheminer dans la nature et la magie du conte et le spectacle de la nature. Une promenade ponctuée de récits et de contes inspirés par la formation géologique étonnante. Le conte mêle sa voix au chant des oiseaux, au souffle du vent, au chant de la garrigue !

Laissez vous inspirer par la poésie des mots et émerveillés par la nature, les parfums et les couleurs de la nature au printemps !

Un plaisir tranquille à savourer en famille et entre amis à la découverte du patrimoine naturel

Niveau facile 10 km environ

reservation.capdagde.com

#ESCAPADEALINFINI 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie

L’événement BALADE CONTÉE EN GARRIGUE Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2024-03-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE