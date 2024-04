Balade contée en forêt Parc François-Mitterrand Brie-Comte-Robert, vendredi 31 mai 2024.

Balade contée en forêt A l’occasion de Rendez-vous aux Jardins, venez expérimenter une balade en forêt tout en écoutant des contes et légendes. Vendredi 31 mai, 19h15 Parc François-Mitterrand Gratuit sur inscription, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T19:15:00+02:00 – 2024-05-31T20:15:00+02:00

Fin : 2024-05-31T19:15:00+02:00 – 2024-05-31T20:15:00+02:00

A l’occasion de Rendez-vous aux Jardins, venez expérimenter une balade en forêt tout en écoutant des contes et légendes.

A découvrir en famille, à partir 6 ans

Parc François-Mitterrand 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.briecomterobert.fr/points-interets/parc-francois-mitterand/ [{« type »: « phone », « value »: « 0160626406 »}, {« type »: « email », « value »: « padd@briecomterobert.fr »}] Situé derrière le lycée Blaise-Pascal, le parc François-Mitterrand est le plus important avec ses 25 hectares de verdure et son plan d’eau. Il constitue un espace de détente pour les familles, les enfants, les promeneurs, les joggeurs…. Parking devant le lycée Blaise Pascal