Balade contée en forêt « Murmures d’arbres » Musée mille et une racines Cornimont, jeudi 1 août 2024.

Balade contée en forêt « Murmures d’arbres » Culture & Sport en Grand Est Jeudi 1 août, 15h00 Musée mille et une racines Tarif unique pour chacun des spectacles, à partir 10 ans, 6 €/pers. comprenant une entrée au musée (gratuit pour les moins de 10 ans). Pensez à réserver auprès du musée : 1001racines.fr

Départ du musée à 15 h (convoi) – Début de l’animation à 15 h 30

Auteur-interprète : G. Louis

Durée : 2 h

Les arbres murmurent pour qui sait les entendre. Ils racontent ce qu’ils ont vécu, ce qui s’est passé autour d’eux : histoires de vieilles branches, histoires d’hommes ou d’animaux. Ils savent, ils retiennent, car tout est ancré dans le sol, au creux de leurs racines. Et le murmure incessant de la sève qui les parcourt nous révèle tout. A qui sait entendre, nous partagerons ces histoires avec eux.

Les spectacles « Murmures » sont des invitations à connecter l’auditoire à un espace, un environnement naturel ou humain. Ce sont des échappées oniriques et poétiques au cœur de la nature, qui nourrissent le rêve. Les arbres, le paysage, les pierres ont ainsi fait l’objet de programmes prétendant redonner les clefs des murmures de ces lieux, et des êtres qui les hantent.

Rendez-vous sur le parking du musée à 15 h pour suivre le guide qui vous mènera à destination.

Pensez à bien vous chausser car s’il s’agit bien d’une balade, les sentiers peuvent parfois être boueux. Pour votre confort, évitez tongs et sandales.

Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Musée mille et une racines 23 route de Lansauchamp, 88310 Cornimont Cornimont 88310 Vosges Grand Est 03 29 23 95 74 https://www.1001racines.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0788826015 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329239574 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.1001racines.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/1001racines/ »}] Le musée présente les œuvres de Michel Maurice, lequel façonnait avec poésie les racines tirées de la forêt vosgienne (surface 480m² de plain pied).

Les oeuvres qui y sont exposées sont celles d’un artiste original et local, Michel Maurice (1937-2014), un artiste-ouvrier authentique qui pendant 57 longues années a patiemment cherché dans nos forêts vosgiennes (Lorraine) des racines à partir desquelles il pouvait façonner ses œuvres.

Pourtant, il ne sculptait pas véritablement. Il préférait s’inspirer des mouvements des racines pour mieux les magnifier et leur insuffler un soupçon de vie. Soucieux de préserver les éléments de la forêt, il faisait en sorte de ne pas altérer le milieu naturel. À sa manière, il a cherché à sensibiliser petits et grands pour que, tous, nous puissions, lors de nos promenades dans nos montagnes, voir le monde en grand. Parking sur place (autocars acceptés).

