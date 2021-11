Le Hom Le Hom 14220, Le Hom Balade contée en forêt Le Hom Le Hom Catégories d’évènement: 14220

Le Hom

Balade contée en forêt Le Hom, 6 novembre 2021, Le Hom. Balade contée en forêt Saint-Martin-De-Sallen La ferme de Montfort Le Hom

2021-11-06 – 2021-11-06 Saint-Martin-De-Sallen La ferme de Montfort

Le Hom 14220 Balade contée en forêt suivie d’un goûter partagé. Départ de la Ferme de Montfort. Apporte un sac pour pouvoir t’asseoir dans la forêt et un goûter à partager. L’association offrira les boissons. Balade contée en forêt suivie d’un goûter partagé. Départ de la Ferme de Montfort. Apporte un sac pour pouvoir t’asseoir dans la forêt et un goûter à partager. L’association offrira les boissons. asso.herbesfolles@gmail.com +33 6 52 92 22 90 Balade contée en forêt suivie d’un goûter partagé. Départ de la Ferme de Montfort. Apporte un sac pour pouvoir t’asseoir dans la forêt et un goûter à partager. L’association offrira les boissons. Saint-Martin-De-Sallen La ferme de Montfort Le Hom

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 14220, Le Hom Autres Lieu Le Hom Adresse Saint-Martin-De-Sallen La ferme de Montfort Ville Le Hom lieuville Saint-Martin-De-Sallen La ferme de Montfort Le Hom