Balade contée en forêt des Bertranges Raveau, 12 septembre 2021, Raveau.

Balade contée en forêt des Bertranges 2021-09-12

Raveau Nièvre Raveau

EUR À l’occasion de la deuxième édition du festival des solutions écologiques, la Communauté de Communes Les Bertranges propose une balade contée en Bertranges, le dimanche 12 septembre à 10h00, accompagné par Jérôme Douplat, conteur de nature ??

Venez vivre un moment intemporel et surnaturel et rencontrer le Pêcheur d’Oiseaux, braconnier céleste, poète à ses heures, et laissez-vous transporter par ses confidences uniques.

A l’issue de la promenade, une dégustation de produits locaux sera proposée (vins, chocolats, fromage, pain, …)

Le lieu de rendez-vous est fixé à 10h à la Fontaine des Bougers à Raveau (58400). Un fléchage depuis le bourg de Raveau et la nationale 151 sera mis en place.

Attention, les places sont limitées ! Inscription obligatoire en remplissant le formulaire sur www.lesbertranges.fr ou contactez l’accueil de la Communauté de Communes Les Bertranges au 03 86 69 69 06 ou par courriel à environnement@lesbertranges.fr.

environemment@lesbertranges.fr +33 3 86 69 69 06 https://www.lesbertranges.fr/index.php/2021/07/01/festival-des-solutions-ecologiques-projections-et-balade-dans-le-territoire/10226/

