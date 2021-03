Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 22570, Bon Repos sur Blavet Balade contée | En famille Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: 22570

Bon Repos sur Blavet

Balade contée | En famille, 4 août 2021-4 août 2021, Bon Repos sur Blavet. Balade contée | En famille 2021-08-04 – 2021-08-04 Bon Repos Abbaye de Bon Repos

Bon Repos sur Blavet 22570 Bon Repos sur Blavet Ateliers famille organisés par le service de médiation de l’abbaye de Bon Repos. Balade contée « L’homme qui faisait chanter les arbres »

Adulte : 8 € Enfant : 4 € – (entrée incluse) – Réservation obligatoire Il était une fois un homme qui s’occupait des arbres en coupant leurs branches

malades. Un jour il se mit à les faire siffler, sonner, chanter… Découvrez

l’histoire de l’artiste José Le Piez et de ses œuvres à travers une balade

contée sensorielle. abbaye.bon-repos@wanadoo.fr +33 2 96 24 82 20 http://www.bon-repos.com/ Ateliers famille organisés par le service de médiation de l’abbaye de Bon Repos. Balade contée « L’homme qui faisait chanter les arbres »

Adulte : 8 € Enfant : 4 € – (entrée incluse) – Réservation obligatoire Il était une fois un homme qui s’occupait des arbres en coupant leurs branches

malades. Un jour il se mit à les faire siffler, sonner, chanter… Découvrez

l’histoire de l’artiste José Le Piez et de ses œuvres à travers une balade

contée sensorielle.

Détails Catégories d’évènement: 22570, Bon Repos sur Blavet Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse Bon Repos Abbaye de Bon Repos Ville Bon Repos sur Blavet