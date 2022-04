Balade contée en calèche Tréhorenteuc, 8 juillet 2022, Tréhorenteuc.

Balade contée en calèche Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

2022-07-08 14:15:00 – 2022-07-29 17:15:00 Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard

Tréhorenteuc Morbihan

Grimpez à bord d’une calèche, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de cette forêt énigmatique à travers ses légendes en compagnie de nos conteurs. Parcourez les landes et les bois, et rejoignez le temps de quelques haltes l’arbre d’or, le miroir aux fées ou encore le jardin aux moines.

La balade est proposée par Fabien et Sandra de la Calèche de Brocéliande, en collaboration avec les guides conteurs partenaires : la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande, Bretagne Buissonnière et Eveilleuse d’Histoires.

Accessibilité: visite accessible aux personnes à mobilité réduite (400 m de marche).

Infos pratiques : 3h / rendez-vous à 14h, départ 14h15 de l’office de tourisme de Tréhorenteuc.

-> Réservation auprès de l’office et en ligne – PAIEMENT A LA CALECHE (carte, espèces, chèque) : 20€ tarif plein, 10€ tarif réduit (enfant de -14ans), gratuit (- 4ans).

-> La forêt est fragile : ne rien prélever, ne rien ajouter aux milieux naturels (empilement de pierre, cueillette, déchets et feu interdit).

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

