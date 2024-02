Balade contée en calèche Devant l’église Tréhorenteuc, dimanche 7 avril 2024.

Balade contée en calèche Devant l’église Tréhorenteuc Morbihan

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de cette forêt énigmatique.

A travers landes et bois, la calèche vous amène le temps de quelques haltes à l’Arbre d’or, au miroir aux fées et au jardin aux moines. Histoires et légendes vous sont contées pendant la balade.

-> RDV à 13h45, départ à 14h à l’église de Tréhorenteuc. Retour à 16h.

-> Accessible aux personnes à mobilité réduite (500 m de marche) ;

-> Réservation et paiement auprès de Fabien et Sandra de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque).

-> Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes. .

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Devant l’église 1, place Abbé Gillard

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne calechedebroceliande@gmail.com

L’événement Balade contée en calèche Tréhorenteuc a été mis à jour le 2024-02-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande