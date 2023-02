Balade contée en calèche Devant l’église Tréhorenteuc OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Tréhorenteuc Catégories d’Évènement: Morbihan

TREHORENTEUC

Balade contée en calèche Devant l’église, 14 mai 2023, Tréhorenteuc OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Tréhorenteuc. Balade contée en calèche 1, place Abbé Gillard Devant l’église Tréhorenteuc Morbihan Devant l’église 1, place Abbé Gillard

2023-05-14 14:00:00 – 2023-05-14 16:00:00

Devant l’église 1, place Abbé Gillard

Tréhorenteuc

Morbihan Tréhorenteuc Morbihan Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de cette forêt énigmatique à travers ses légendes en compagnie des conteurs de la Confrérie, Guillaume, Julie ou LindyLou.

Parcourez les landes et les bois, et rejoignez le temps de quelques haltes l’arbre d’or, le miroir aux fées ou encore le jardin aux moines. -> Balade de 2h, RDV à 13h45, à l’église de Tréhorenteuc ; -> Accessible aux personnes à mobilité réduite (500 m de marche) ; -> Réservation et paiement auprès de Fabien et Sandra de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque). -> Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes. calechedebroceliande@gmail.com Devant l’église 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT TREHORENTEUC – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, TREHORENTEUC Autres Lieu Tréhorenteuc Adresse Tréhorenteuc Morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Devant l'église 1, place Abbé Gillard Ville Tréhorenteuc OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Tréhorenteuc lieuville Devant l'église 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc Departement Morbihan

Tréhorenteuc Tréhorenteuc OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trehorenteuc ot trehorenteuc - destination broceliande trehorenteuc/

Balade contée en calèche Devant l’église 2023-05-14 was last modified: by Balade contée en calèche Devant l’église Tréhorenteuc 14 mai 2023 1 Devant l'église Tréhorenteuc morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande place Abbé Gillard Devant l'église Tréhorenteuc Morbihan Tréhorenteuc

Tréhorenteuc OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan