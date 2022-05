Balade contée en Brenne “L’heure du loup”

2022-06-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-09 Disparu il y a un siècle, le loup est de retour. Depuis toujours, cet animal fascine. Notre imaginaire est pétri de fantasmes sur le loup. Mail il a de multiples visages. Il enlève les agneaux aussi bien que l'innocence. Il est aussi celui qui guide les âmes. En dépoussiérant la tradition orale, la conteuse vous invite à découvrir le loup. Spectacle familial. Balade contée sous la lune par la conteuse Corinne Duchêne.

