Balade contée en Brenne "Le légendaire de la Brenne"
Rosnay Saint-Gaultier
Catégories d'évènement: Indre

Balade contée en Brenne "Le légendaire de la Brenne"
Rosnay Saint-Gaultier

2022-08-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-02

Rosnay Indre Rosnay Saint-Gaultier Indre Saint-GaultierFamilles Guidés par la conteuse Corinne Duchêne, partez à la rencontre de Gargantua qui a façonné la Brenne et du géant Galifront. A la nuit tombante, le cri du Hupeur, le galop du Cheval-Mallet ou le frôlement de la Biche-Blanche vous feront frémir de plaisir. Mais les Fadets farceurs seront là pour vous rassurer. Spectacle familial. Balade contée sous la lune par la conteuse Corinne Duchêne. corinne.duchene797@orange.fr +33 2 54 47 96 51 http://www.corinne-duchene.com/ Guidés par la conteuse Corinne Duchêne, partez à la rencontre de Gargantua qui a façonné la Brenne et du géant Galifront. A la nuit tombante, le cri du Hupeur, le galop du Cheval-Mallet ou le frôlement de la Biche-Blanche vous feront frémir de plaisir. Mais les Fadets farceurs seront là pour vous rassurer. Spectacle familial. © C. Duchêne

