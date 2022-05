Balade contée en Brenne “Eau, source des contes”

2022-07-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-26 Guidés par la conteuse Corinne Duchêne, partez à la rencontre des naïades et autres déesses. Au fil de l'eau se délie la langue du conteur. Il était un temps où les fleuves étaient des déesses, les naïades se baignaient dans les fontaines et les nixes dans les étangs. Des êtres fabuleux se cachaient dans les eaux sombres des puits, où tapis dans le lit des rivières. L'eau est un trésor précieux.Spectacle familial. Balade contée sous la lune par la conteuse Corinne Duchêne. +33 2 54 47 96 51 http://www.corinne-duchene.com/

