Balade contée en Brenne “Contes du petit peuple féérique”

2022-07-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-19 La conteuse vous présentera ces êtres étranges qui veillent sur la nature, les enfants et les animaux. Des histoires de Fées-Fileuses, de Dames-Blanches, de Dryades, d'Ondines, et de Farfadets qui feront rêver toute la famille. Pour voir les fées, il faut y croire. Alors la conteuse vous invite à la croire quand elle va vous les conter. Spectacle familial. Balade Contée sous la lune à l'Etang de la Mer Rouge avec la conteuse Corinne Duchêne. +33 2 54 47 96 51

