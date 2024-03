Balade contée en Brenne « Contes des arbres et de la forêt » Douadic, mardi 13 août 2024.

Mardi

Balade Contée sous la lune à l’Etang de la Mer Rouge avec la conteuse Corinne Duchêne.Familles

Depuis la nuit des temps, la forêt attire les hommes, les protège et les nourrit. Elle est un refuge. Tout y est différent, insaisissable… Les contes nous parlent de cette forêt secrète et impénétrable, des êtres fabuleux qui la hantent et des arbres magiciens plusieurs fois centenaires. Spectacle familial. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 20:00:00

fin : 2024-08-13

La Mer Rouge

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire

